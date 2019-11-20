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Saudi Aramco'nun net kârı 9 petrol devinin toplamından fazla

Gelecek ay Suudi Arabistan borsası Tadawul'da ilk halka arzı yapılacak milli petrol firması Saudi Aramco'nun net karı, dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam net karını geride bıraktı.

20.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:31
Saudi Aramco'nun net kârı 9 petrol devinin toplamından fazla

Gelecek ay borsası Tadawul'da ilk halka arzı yapılacak milli petrol firması Saudi Aramco'nun net karı, dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam net karını geride bıraktı.

Kaynak: Dunya.com

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