Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
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Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Yerel

- Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu ile Buruciye A.Ş. tarafından, düzenlenen "4. Buruciye Satranç Turnuvası" sona erdi.

- Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

SİVAS - Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu ile Buruciye A.Ş. tarafından, düzenlenen "4. Buruciye Satranç Turnuvası" sona erdi.

2 gün süren satranç turnuvasında dereye giren sporcular için Buruciye Medresesi'nde ödül töreni düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Buruciye A.Ş. Müdürü Mustafa Altun, Satranç İl Temsilcisi, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

4 kategoride dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediye çeki takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Sivas'ımız güzel müsabakalar yapabilme becerisi kazandı ve kazanmaya da devam ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Böyle tarihi mekanlar içerisinde bu tür organizasyonlar şehre çok güzel değer katıyor. Bu sene salgın şartlarından dolayı biraz daha mütevazi yapmaya çalıştık turnuvayı. Bu turnuvaya 41 ilden 236 sporcu katılım gösterdi. 4 kategoride yapıldı yarışma. Bu yarışmayı daha üst seviyelere ve daha üst klasmanlara taşıyacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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