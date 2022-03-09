Satılık kilisenin fiyatında yüzde 50 indirim

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de satılığa çıkarılan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'ne biçilen fiyatta mülk sahibi tarafından yüzde 50 indirim yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi'nde bulunan 1700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, içinde 3 kardinal mezarı, 2 tünel ve vaftiz yeri bulunduruyor. Birçok dine ev sahipliği yapan kilise, ilk önce güneşe tapanlar için bir mabet daha sonra Yahudiler için bir Sinagog ve Hristiyanlar içinse bir kilise haline gelmiş. Son hali ile kilise olarak kalan yapı, daha sonra marangozhane ve depo olarak kullanıldı. Babası tarafından kendisine miras kalan kiliseyi satılığa çıkaran Murat Tekcan, 7 milyon 250 bin lira fiyat biçtiği kiliseye danışmanının kendisinden habersiz fiyat düşürmesi ile 4,5 milyondan alıcı bekliyor.

Mor Yuhanna Kilisesi içinde güneşe tapanlar, Keldaniler, Ermeniler ve Yahudilerin ibadet ettiğini söyleyen mülk sahibi Murat Tekcan, "Burası bir sinagog, bir havra olmuş. Burada çeşit çeşit dinler ibadet etmiş. Biz burayı kilise binası olarak satıyoruz. Kilise değil, kilise binası. Çünkü burayı biz marangozhane olarak kullandık. Daha önce de burada ibadet edilmiş ama ben burada ibadet edildiği zamanları hatırlamıyorum. Buranın tarihi yaklaşık 2000 yıllık olduğu söyleniyor. Tescilde ise 1700 yıllık olarak geçiyor. Burada 3 tane kardinal mezarı, 2 tünel ve vaftiz yeri var. Tünellerin her biri bir yere gidiyor. Biri kaleye diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na gidiyor. Deyrulzafaran Manastırı'na giden tünel yaklaşık 7 buçuk kilometre gidiyor. Kaleye giden tünel ise bir buçuk kilometre kadar gidiyor" dedi.

"Buranın satışını engellemek isteyenler var. Avrupa'dan onlara telefon açılıyor"

7 milyon 250 bin lira istediğini ifade eden Tekcan, "Danışmanım benden habersiz 4,5 milyon yaptı. Bende bir şey diyemedim. Müşteri geldi 4,5 milyondan anlaşamadık. Birkaç gün önce 3 milyon veren oldu vermedim. Buranın satışını engellemek isteyenler var. Avrupa'dan onlara telefon açılıyor. Burayı almayın size olmaz, biz alacağız bir şekilde diyorlar. Mardin'deki Süryaniler bana bir teklif verdi. Dediler ki, 'Sen burayı bize ver. Onaralım, restore edelim 10 yıl sen kullan. 10 yıldan sonra biz alalım.' Kabul etmedim. Fon teklifi sundum. Kabul ettiler, daha sonra fikirlerini değiştirdiler. Burayı satacağım hayırlısıyla, hiç kimse de engelleyemeyecek" şeklinde konuştu. - MARDİN