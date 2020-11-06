Sassuolo - Udinese maçı ne zaman saat kaçta? Sassuolo - Udinese hangi kanalda? Sassuolo - Udinese şifresiz canlı izlenecek mi?
06.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Sassuolo - Udinese maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Sassuolo - Udinese maçı hangi kanalda? Sassuolo - Udinese şifresiz canlı izlenecek mi? Sassuolo - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sassuolo - Udinese ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sassuolo - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Sassuolo - Udinese maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sassuolo - Udinese şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
SASSUOLO - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sassuolo - Udinese, İtalya Serie A maçı 06 11 2020 günü Maçın başlama saati 22:45.
SASSUOLO - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo - Udinese, Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak.
SASSUOLO - UDİNESE ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Sassuolo - Udinese maçı ücretli yayın platformu Bein Sport'tan yayınlanacak.