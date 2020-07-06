Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor Milli futbolcu Merih Demiral'ı 2019 yılında Juventus'a satan Sassuolo, gündemine bir Türk oyuncuyu daha ekledi. Mert Müldür'ü de kadrosunda bulunduran İtalyan ekibinin Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

Daha önce Merih Demiral'ın forma giydiği ve kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo'nun Türk futbolcu sevdası devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Sassuolo, Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

BİR SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Sassuolo'nun, Başakşehir'in Ekim 2019'da Bucaspor'a 1 milyon TL ödeyerek transfer ettiği Mehmet Aslanboğa'yı bir süredir takip ettiği ve gelen olumlu raporlar sonrası transfer kararı olduğu bilgisi de verildi.

Balıkesir doğumlu olan ve her iki ayağını da başarıyla kullanan 16 yaşındaki stoper Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor altyapılarında eğitim gördü.

MERİH'İ JUVENTUS'A YOLLAMIŞTI

Sassuolo, milli yıldız Merih Demiral adına büyük bir adımın parçası olmuştu. Merih, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan İtalyan devi Juventus'a gitmişti.