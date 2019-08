Sason'da hibe desteğiyle yapılan apart oteller kira fiyatlarını düşürdü

17.08.2019 16:05

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları destekleme projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan apart oteller ilçedeki kira fiyatlarını düşürdü.

İlçede yapılan apart otel işletmecilerinden Çetin Yılmaz, yapılan apart otellerin ilçede hızla yükselen kira fiyatlarını düşürdüğü gibi, ilçedeki işsiz gençlere de iş imkanı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz "İlçede Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları destekleme projesi kapsamında 5 adet apart otel yapıldı. Bu yapılan apart oteller yüzde 50 devlet desteği ile yapılırken, harcanan 1 milyon 500 bin Türk lirasının 750 bin Türk lirası devlet tarafından hibe desteği olarak bizlere sunuldu. Apart otellerimiz 2 odadan olmak üzere içinde kurulu mutfağı ve ful eşyalı olarak yapıldı. Yaptığımız bu apart otellerin faaliyete geçirilmesiyle birlikte ilçede hızla yükselen kira fiyatlarının da gerilediğini görüyoruz. Devlet tarafından bölgemizde yapılan bu ve bunlara benzer destekler sayesinde vatandaşlarımız daha fazla iş bulma imkanına sahip oldu" dedi.

Yapılan apart otellerin ilçedeki konaklama sonunu aştığını belirten Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise "Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında Sason ilçemizde 5 adet apart otel projesi faaliyete geçti. İlçemize daha önce konaklama amaçlı otel bulunmamakta idi. İlçemize gelen misafirlerin çoğu konaklama sorunu yaşıyordu. Şu anda bu otellerle ilçemize gelen memurların ve dışarıdan gezme amaçlı gelenlerin konaklama sorunu çözüldü. Her bir otelimize 750 bin TL hibe desteği verdik. Öncelikli olarak burada yatırım yapan yatırımcılarımızı kutluyor, ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA