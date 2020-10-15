Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik
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Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik

15.10.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:33

Ünlü modeller Naomi Campbell, Eva Herzigova ve Carmen Electra ile yaşadığı ilişkileri anlatan Sırp futbolcu Sasa Curcic, Electra hakkında "Yatakta en iyisiydi ve tanıştığım en çılgın kadındı" diyerek onunla havuzda saatlerce ilişkiye girdiklerini söyledi.

Aston Villa ve Crystal Palace gibi İngiliz kulüplerinde de forma giyen Sırp futbolcu Sasa Curcic, dünyaca ünlü modeller Naomi Campbell, Eva Herzigova ve Carmen Electra ile yaşadığı yatak odası sırlarını anlattı.

Sırp basınına konuşan Curcic, fırtınalı bir aşk yaşadığı Naomi Campbell hakkında, "Maça bir kez geldi ve sonra VIP odasında buluştuk. Birkaç hafta sonra bir parti verdim ve onu davet ettim. Kısa süre sonra birbirimizi görmeye başladık, ancak ilk görüşmeden sonra ilişki yaşamak istemedi" dedi.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Naomi Campbell

"BENİ 1 AY BEKLETTİ"

İlişkiye girmek için bir ay beklediğini belirten 48 yaşındaki eski futbolcu, "O sert bir kadın. Bir ay beklemek zorunda kaldım. Yatakta harika ama korkunç derecede dağınık. Makyajlarını çıkarıp yatağa girmiyorlar. Mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Carmen Electra

"SAATLERCE BİRLİKTE OLDUK"

Sasa Curcic, Naomi Campbell dışında Eva Herzigova ve Carmen Electra'yla da ilişki yaşadığını söyledi. Curcic, iki ünlü modelle yaşadığı ilişki hakkında ise Eva Herzigova ile çok eğlendim. Carmen Electra ile de havuzda saatlerce birlikte olduk" diye konuştu.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Sasa Curcic

"EN ÇILGINIYDI"

Carmen Electra için ayrı bir parantez açan eski futbolcu, "Yatakta en iyisiydi ve tanıştığım en çılgın kadındı" dedi.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik

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Haber Yorumları (4)
KLASİK: erkekmuhabbeti, onu bunu şunu sonra üst üste koydum, fotokopi çektim. beş attım üç yedim. ya hehe
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YAVUZ KORKMAZ: Nedek yani kendi pisliginizi millete duyurmayin
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MİRO: BENCEDE SAÇMALIYOR
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