Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
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Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı

Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gürcistan Hükümeti'nin, yaya geçişine kapalı olan Sarp Sınır Kapısı'nı 1 Haziran'da açma kararı, bölge esnafları tarafından büyük heyecanla karşılandı.

Gürcistan Hükümeti'nin, yaya geçişine kapalı olan Sarp Sınır Kapısı'nı 1 Haziran'da açma kararı, bölge esnafları tarafından büyük heyecanla karşılandı. Kapının açılmasıyla eski iş yoğunluğunun yeniden yaşayacaklarını umut eden esnaflar, "Kapı ilk kez açılıyormuş gibi heyecanlıyız" dediler.

Gürcistan Hükümeti yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aylardır yaya geçişine kapalı olan tüm sınır kapılarını 1 Haziran'da açılmasına karar aldı. Bu durum özellikle Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ilk kez sınır kapısı açılıyormuş gibi heyecan yaşanmasına neden oldu. Sarp Sınır Kapısı'nda 1 Haziran öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Gürcistan'a geçecek olan vatandaşların belli şartlar dahilinde geçişine izin verileceği bildirildi.

Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a giden ve gelen yolcu sayısı geçtiğimiz yıllarda 7 Milyonu bulurken, pandeminin sonrası bölgedeki hareketlilik yerini sessizliğe bırakmıştı. Gürcistan'ın kapılarını 1 Haziran'dan itibaren açması ile birlikte bölgede önemli bir ticari hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Sarp Sınır Kapısında son hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, şartları yerine getiren vatandaşların geçişleri bölge halkının yararına olacağını söyledi. Bilgin "Vatandaşlarımızın karşı tarafa gidişlerinde Gürcü makamları tarafından 2 doz aşı yaptırdığına dair aşı kartı ile sınırı geçmeden önce 72 saat içerisinde test yapmış olmaları ve testin sonucu ise negatif olması gerekiyor. Karşı tarafta 3 günden fazla kalınacak ise orda da yeni bir test yaptırmaları gerekmektedir. Buradaki esnafımız kapının ilk yıllardaki açıldığı heyecanı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kapının açılmasının büyük umutlarla beklediğini ifade eden taksici esnafı Resul Yazıcı, "Kapının açılması herkesin yararınadır. Bölge halkının, taksici esnafının, minibüsçü esnafının Kemalpaşa, Hopa, Rize, Trabzon illerinin hayrınadır. Biz kapının açılmasını dört gözle bekliyoruz" derken, pide salonu çalışanı Volkan Ustabaş ise "Burası pandemi döneminde kuş uçmaz kervan geçmez bir yer oldu. İşlerimiz düştü yevmiyelerimiz düştü. İstanbul'a gitmek istiyordum. Eski işime dönecektim. Kapının açılacağını duyunca vazgeçtim. 1 Haziran'da açılıyormuş çok mutluyuz. İnşallah işlerimiz eskisi gibi olur" açıklamasında bulundu. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı
Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sarp Sınır Kapısı'nın 1 Haziran'da turist geçişlerine açılacak olması bölge esnafını heyecanlandırdı - Haberler Ekonomi
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