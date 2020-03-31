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Ekonomi

Şarlı'dan esnafa kredi duyurusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, kredi borç ertelemeleri ile ilgili esnafa önemli uyarılarda bulundu.

31.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:48
Şarlı'dan esnafa kredi duyurusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, kredi borç ertelemeleri ile ilgili esnafa önemli uyarılarda bulundu.

Halk Bankası aracılığı ile verdiği kredilerdeki yeni uygulamalar hakkında bilgi veren Şarlı,yaşanan virüs salgını nedeniyle ekonomide oluşan hasarların azaltılmasını teminen Hükümet ve Halkbank'la yapılan görüşmelerle kooperatif ortaklarının vadelerinin '1 Nisan-30 Haziran' tarihleri arasına gelen kredi taksitlerinin 3 ay süreyle faizsiz ertelendiğini belirtti.

Yoğunluğa karşı uyarı

Ortakların 30 Haziran 2020 tarihinden sonraki kredi taksitlerinin de 3'er ay süre ile yine faizsiz öteleneceğinin altını çizen Şarlı, "Borçlarının ertelenmesini isteyen ortaklar, '1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ortağı olduğu Kooperatiflere giderek erteleme isteğini ve aynı zamanda bu müddet içerisinde mevcut çalışanlarından işçi çıkarmayacağına dair taahhütname imzalaması gerekir. Taahhüdünü yerine getirmeyen ortaklar faizsiz ertelemeden yararlanamayacak"dedi. Şarlı, virüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için ortakların 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında senet vadelerine birkaç gün kala Kooperatiflere giderek taahhüt imzalamalarını rica ettiğini vurguladı.

İşte yeni kredilerden faydalanacaklar

Kooperatiflerden daha önce yüzde 8 ve yüzde 6 faiz ile kredi alan ortakların faizlerinin yüzde 5'e çekildiğini hatırlatan Şarlı, "Yüzde 4,5 faiz ile kredi alan ortakların faizleri aynen devam ediyor. Şimdiye kadar kredi kullanmamış esnaf ve sanatkarlar en yakın Halk Bankası şubelerine veya kooperatiflere 36 ay vadeli 25.000 TL'lık kredi için müracaatta bulunabilecekler. Mevcut kooperatif ortakları da belirlenen şahıs üst limiti dışında borç bakiyesi olsa da bu kredi için müracaat edebilecek" ifadelerini kullandı.

"Birimiz, hepimiz için"

Bahri Şarlı, icradaki dosyalara Nisan 2020 sonuna kadar işlem yapılmayacağını; ayrıca ödenemeyen kredi taksitlerinin bankaca takibe alınma süresinin 30 günden 60 güne çıkartıldığını söyledi. Ülkenin en önemli kesimlerinden olan esnaf ve sanatkarların daha çok finansmana ihtiyacı olduğunu, ancak bu olağanüstü dönemde toplumun diğer kesimlerinin de desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şarlı, "Gün dayanışma günüdür. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için" sözlerini sarf etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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