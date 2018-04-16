Şarkışla'da Futbol Turnuvası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen halısaha futbol turnuvasının şampiyonu Cemel Ortaokulu oldu.

Şarkışla'da, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasına 5 ortaokul katıldı. Turnuvanın final maçında Gürçayır Ortaokulunu 8-2 yenen Cemel Ortaokulu şampiyon oldu.

Turnuvada ilk üçe girenlerin kupa ve madalyaları Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan, Mehmet Bilgiç ve Fehmi Kılıçkaya tarafından verildi.

Cemel Ortaokulu Müdürü Cengiz Temur, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunan Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut'a teşekkür etti.