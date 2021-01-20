Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam
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Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam

20.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:44

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeyle maaşlarına yüzde 50 zam yapılan işçiler sevinç yaşadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeyle maaşlarına yüzde 50 zam yapılan işçiler sevinç yaşadı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Oğuz şunları kaydetti:

"Sendika ile masaya oturup anlaştık. Sendika ilk başta yüzde 45 zam talep etti, biz yüzde 50 zam yaptık. Sosyal haklarını da yardımları da en üst seviyeden verdik. İşçilerimize hayırlı olsun, bu sendikal sözleşme 60 işçimizi kapsamakta ve şu anda net olarak bekar bir işçimizin alacağı ücret 3 bin 600 lira olarak belirlendi. Bu sözleşme 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Daha fazla yapmak isterdik fakat belediyemizin imkanlarının en üst limitlerini zorlayarak arkadaşlarımıza zam yaptık. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam
Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam
Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam
Şarkışla Belediyesinde işçilerin maaşına yüzde 50 zam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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