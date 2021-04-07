Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı
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Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada aldığı beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Turan, sakatlığı sebebiyle duruşmaya gelmedi. Tanık olan futbolcu Burak Yılmaz da Fransa'da olduğu için duruşmaya katılmadı.

Sarıyer'deki bir gece kulübünde 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında kavga çıkmış ve Turan hakkında dava açılmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermiş, "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, Turan'a "cinsel taciz" suçundan da ceza verilmesi gerektiğine hükmedilmişti.

LİGLER BİTİNCE GELECEK

Milliyet'in haberine göre; Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün yapıldı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Arda Turan ve Özlem Şahin katılmadı. Duruşmada söz alan Turan'ın avukatı müvekkilinin sakatlığı sebebiyle tedavi gördüğünü bu yüzden duruşmaya katılamadığını belirterek doktor raporu sundu. Avukat tanık Burak Yılmaz'ın Fransa'da olduğunu ve ligler bittikten sonra mahkemede hazır edeceklerini söyledi.

Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:36:28. #1.14#
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