Sarıgöl Ziraat Odasından çiftçilere sekiz bin zeytin fidanı

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından çiftçilere ücret karşılığı sekiz bin adet trilye türü zeytin fidanı dağıtılmaya başlandı.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından çiftçilere ücret karşılığı sekiz bin adet trilye türü zeytin fidanı dağıtılmaya başlandı.

Bursa'dan temin edilen zeytin fidanlarının 2 yıllık sertifikalı olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kırsal alanlardaki tarım arazilerine verimi yüksek olan trilye türü zeytin fidanlarından getirdik. Ortaklarımıza dağıtmaya başladık. Bu yıl mevcut alanlara ek olarak sekiz bin yeni zeytin fidanı dikilecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı