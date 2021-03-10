Sarıgöl'de hibe destekleri ile ilgili toplantı yapıldı
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Sarıgöl'de hibe destekleri ile ilgili toplantı yapıldı

10.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:10
Sarıgöl'de hibe destekleri ile ilgili toplantı yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde damlama sulama sistemleri ve dolu örtü sistemlerinde yüzde 50 hibe destek projesi çiftçilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde damlama sulama sistemleri ve dolu örtü sistemlerinde yüzde 50 hibe destek projesi çiftçilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi tarafından çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe destekli damlama sulama sistemleri ve dolu örtü sistemleri ile ilgili toplantı düzenlendi. Çiftçilerin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, "Bireysel damlama sisteminde yarısı sizden, yarısı bizden projesi 1-30 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Baş vurular hazırlanacak dosya halinde il müdürlüğüne tek nüsha olarak müracaat yapılacaktır. Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda sözleşme hibeye esas mal alımları tutarının KDV hariç yüzde 50'si ne hide desteği verilir. Hibeye esas olan mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1 milyon TL'ye geçemez" dedi. - MANİSA

Sarıgöl'de hibe destekleri ile ilgili toplantı yapıldı
Sarıgöl'de hibe destekleri ile ilgili toplantı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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