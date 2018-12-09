Sarıçamlılar Belediyenin İstihdam Merkeziyle İş Buldu

Sarıçam Belediyesi tarafından kurulan Sarıçam İstihdam Merkezi (SİMER) aracılığıyla 3 yıllık dönemde 3 bin 218 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak istihdamı çok önemsediklerini, Sarıçam'da ikamet eden ve iş arayan vatandaşların donanımlarına göre iş bulmalarını sağlamak amacıyla 3 yıl önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde SİMER'i kurduklarını belirtti.

SİMER'e iş için başvuranların belediye ait araçlarla Organize Sanayi Bölgesindeki eleman arayan fabrikalara götürüldüğünü ve iş görüşmelerinin ilgililerle sağlandığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"SİMER'i kurarak işçi ve işveren tarafını en doğru platformda buluşturmayı kendimize amaç edindik. Hedeflediğimiz sonuçlara ulaşıldı ve hatta çok üzerine de çıkıldı. Bunun göstergesi olarak da bugüne kadar başvuruda bulunan 9 bin 742 kişiden 3 bin 218 kişi işe yerleştirilmiş durumda. SİMER çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam ediyor."