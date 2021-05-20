Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak
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Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak

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Fenerbahçe, sezon başında büyük umutlar ile transfer ettiği Mbwana Samatta'dan en az zararla kurtulmanın yollarını arıyor. Yıllık 2,75 milyon euroluk maaş, talip olan kulüplerin geri adım atmasına neden oluyor. Sarı-Lacivertliler, son çare olarak Samatta'nın maaşının bir kısmını karşılayarak kulüpten ayrılmasını sağlayacak.

Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek.

BONSERVİSİYLE DÜŞÜNMÜYORLAR

Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibarıyla Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ

Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.

MAAŞININ BİR KISMI KARŞILANACAK

Fenerbahçe, son çare olarak Samatta'nın gideceği kulüpteki maaşının bir kısmını ödeyecek. Samatta için en ciddi aday Genk. Ancak bonservis bedeli de maaş da Belçika ekibi için yüksek. Sarı-Lacivertliler, zararına da olsa Samatta'yı elden çıkaracak.

Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak
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