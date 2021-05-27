Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarlarda heyecan yarattı

Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçtiği haberleri taraftarlarda heyecan yarattı. Liverpool'un İsviçreli kanat futbolcusu, Twitter'da trendlere girdi. Fenerbahçeli taraftarlar, transferde riskli hamleler yerine Shaqiri gibi bilindik isimlere yönelimin olmasını destekledi. Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye gelmesi için binlerce mesaj atıldı.

Kanarya'da Xherdan Shaqiri heyecanı yaşıyor. Fenerbahçe'nin Shaqiri'yi gündemine alması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce Sarı-Lacivertli taraftar, Liverpool'da top koşturan tecrübeli kanat oyuncusunun alınması için paylaşım yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar Shaqiri için konuşulan paraların, onun kalitesinde bir oyuncu için makul olduğunu düşünüyor.

"GHEZZAL'DAN İYİ OLUR"

Oyun stili Beşiktaş'ta kiralık oynayan Ghezzal'a benzetilen Shaqiri, Cezayirli futbolcunun şampiyonlukta yarattığı etkinin aynısını Shaqiri'nin de sağlayabileceğini düşünüyor. Sağ kanatta oynayan solak Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın yıldızı ve Bayern Münih'te de top koşturdu.

İşte Shaqiri hakkında öne çıkan yorumlar: