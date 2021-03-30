Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı

Sarri ile görüşen İtalyan gazeteci Ciro Verenato, deneyimli teklif adamın yurt dışından gelen teklifleri reddetiğini ve İtalya'da kalacağını duyurdu. Ayrıca Sarri'ye Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini, böyle bir temasın gerçekleşmediğini ekledi. Fenerbahçe'de şu anda Emre Belözoğlu'nun teknik adamlıkta göstereceği performansa odaklanıldı.

Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoliye yaptığı açıklamada, "Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş. Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok" ifadelerini kullandı.

ITALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin,bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurt dışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.

GİDERSE BU ROMA OLUR

İtalya dışından sadece Chelsea'yi çalıştıran ve orada istediği başarıyı yakalayamayan Sarri'nin, onu isteyen takımlar arasından en çok Roma'ya yakın olduğu da belirtildi. Fenerbahçe, bu sezon Emre Belözoğlu'nun teknik adamlıkta göstereceği performansının ardından bir yol belirleyecek.