Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgelerle yanıt verdi

Fenerbahçe'nin yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun, "Canlı yayında tartışalım" açıklamasının ardından, Mustafa Cengiz'den, "İki tıfıl yönetici" cevabı gelmişti. Bunun ardından ise saat 16.30'da belgeli açıklama yapacağını bildiren Fenerbahçe, Galatasaray'a elindeki belgeleri sundu. Sarı-Kırmızılılar'ın kendi kaynaklarından yapılan alıntıda, ilk ulusal şampiyonluğun 1939'da olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında peş peşe atışmalar devam ediyor. 16.30'da Mustafa Cengiz'e belgelerin sunulacağını bildiren Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın kendi kaynaklarından yapılan alıntıda, ilk ulusal şampiyonluğun 1939'da geldiği belirtildi.

İşte o belgeler:

"TFF SİTESİNDE BELİRTİLİYOR"

"Belge1: TFF_ORG kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.

"A.DEMİR'İN ŞAMPİYONLUĞU KABUL EDİLİYOR"

Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

"İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ İTİRAFI"

Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor."