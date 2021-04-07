Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgelerle yanıt verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgelerle yanıt verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun, "Canlı yayında tartışalım" açıklamasının ardından, Mustafa Cengiz'den, "İki tıfıl yönetici" cevabı gelmişti. Bunun ardından ise saat 16.30'da belgeli açıklama yapacağını bildiren Fenerbahçe, Galatasaray'a elindeki belgeleri sundu. Sarı-Kırmızılılar'ın kendi kaynaklarından yapılan alıntıda, ilk ulusal şampiyonluğun 1939'da olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında peş peşe atışmalar devam ediyor. 16.30'da Mustafa Cengiz'e belgelerin sunulacağını bildiren Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın kendi kaynaklarından yapılan alıntıda, ilk ulusal şampiyonluğun 1939'da geldiği belirtildi.

İşte o belgeler:

"TFF SİTESİNDE BELİRTİLİYOR"

"Belge1: TFF_ORG kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgeli açıklamalarla cevap verdi

"A.DEMİR'İN ŞAMPİYONLUĞU KABUL EDİLİYOR"

Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgeli açıklamalarla cevap verdi

"İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ İTİRAFI"

Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor."

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgeli açıklamalarla cevap verdi
Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgelerle yanıt verdi
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!
Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!
Haber Yorumları (1)
SİNYOR ELNİNO: ne ağladınız be yıllardır aynı terane.sezona o sene bu sene diyerek başlıyorsunuz 20.haftadan sonra teknik direktöre yükleniyor şike yapıldı hakemlerden oldu diyorsunuz bu sene de başarısızlığınızı örtbas etmek için 28.şampiyonluğumuzu verin diye ağlıyorlar taraftar da peşinden gidiyor. .lig 1959 da başladığını kabul etmiş herkes 60 sene sonra eee baştan başlayalım demek ne kadar akıl işi ya :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine belgelerle yanıt verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:23:12. #1.16#
title