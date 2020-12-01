'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında ödüller dağıtıldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

GSYİAD tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 18. kez düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ödül törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim. Merdivenden dik çıktım. Giderek toparlıyorum. İyi olur umarım bizi avlamazlar. GSYİAD'ın kuruluşundan bu yana başkan ve yönetim kurulu üyelerine bugünlere getirdiği için teşekkür ederim. 3 yıllık görev süresince GSYİAD'ın bize verdiği desteğe teşekkür ederim. İbrahim Bey ve GSYİAD'ın desteği yönetimlere değil Galatasaray'a oldu. Sıkıştığımızda İbrahim Bey'den rica ettik. GSYİAD çok değerli bir kurum. Bütün üyeleri bizim için çok değerli. Yıllardır basın emekçileri o soğukta devamlı sahada. Ben onlara verdikleri emek için teşekkür ederim. Onları soğukta görünce dayanmıyorum, üzülüyorum. Basın emekçi arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyi yıllardır izliyoruz. Tek tek teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İbrahim Hatipoğlu ise, yarışmanın GSYİAD'ın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "18 yıldır aralıksız devam ediyor. Pandemi maalesef yarışmamızı etkiledi. Bu yıl 55 fotoğraf arasından 12 tanesini zorluklarla seçtik. Yarışta derece alanla arkadaşları kutluyorum. Bu yarışmayı devam ettirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı