Saraybosna derbisinde gol sesi çıkmadı
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Saraybosna derbisinde gol sesi çıkmadı

01.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:34
Saraybosna derbisinde gol sesi çıkmadı

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 20. haftasında karşı karşıya gelen Zeljeznicar ile Saraybosna, golsüz berabere kaldı.

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 20. haftasında karşı karşıya gelen Zeljeznicar ile Saraybosna, golsüz berabere kaldı.

Grbavica Stadı'nda oynanan Saraybosna derbisinde başkent ekipleri, 142. kez karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maça ev sahibi Zeljenicar daha etkili başlarken, 8. dakikada Aleksandar Kosoric'in şutunda top ağlara gitse de ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

İkinci yarıda konuk Saraybosna oyunun kontrolünü ele alırken, Krste Velkovski'nin 50. dakikada ceza sahası içinden çektiği etkili şutu Zeljeznicar kalecisi Filip Eric güçlükle çıkardı.

Ev sahibi takımdan Ermin Zec maçın son dakikalarında bulduğu fırsatı gole çeviremezken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Son şampiyon Saraybosna 46 puanla liderliğini sürdürürken, 37 puanlı Zeljeznicar ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Rekabette Zeljeznicar'ın 45, Saraybosna'nın ise 42 galibiyeti bulunurken, iki takım arasındaki 55 maç da berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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