Saraybosna'da "7. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi
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Saraybosna'da "7. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi

Saraybosna'da '7. Bentbasa Uçurum Dalışları' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Spor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği ile SporTur organizatörlüğünde "Bentbasa Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği ile SporTur organizatörlüğünde "Bentbasa Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen uçurum dalışlarına katılan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağlı 13 sporcu, yüksek platformdan kendilerini Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.

Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere adeta görsel şölen yaşattı.

Bentbasa Uçurum Dalışları'nın organizatörlerinden Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel olarak düzenlendiğini ifade ederek, gelecek yıllarda da devamlılığının korunması temennisinde bulundu.

Uçurum dalışlarına bölge ülkelerden başarılı sporcuların da katıldığını belirten Bajric, yarışmanın bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışmada birinciliği Karadağlı Evald Krnic, ikinciliği Sırbistanlı Dragan Milnovic, üçüncülüğü de Karadağlı Rade Scepanovic elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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Saraybosna'da "7. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi - Haberler Spor
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