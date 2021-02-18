Saray Belediyesi kırsaldaki mahalle yollarını kardan temizliyor
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Saray Belediyesi kırsaldaki mahalle yollarını kardan temizliyor

18.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:16
Saray Belediyesi kırsaldaki mahalle yollarını kardan temizliyor

Saray ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Saray ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Saray Belediyesinden yapılan açıklamada, kışın vatandaşların mağdur olmaması için oluşturulan karla mücadele ekiplerin 24 saat esasıyla görev yaptığı belirtildi.

Kış sezonunun başında yaptıkları planlamayla ekiplerin her türlü duruma hazırlıklı olduğu aktarılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde düzenli olarak yolların kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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