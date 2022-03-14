Saran Group kimin ve Saran Group kanalları merak ediliyor. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Peki, Saran Group kanalları neler? Saran Group kimin? Saran Group Süper Lig maçlarını aldı mı? Saran Medya kimin?İşte detaylar...

SARAN GROUP KİMİN?

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.

Öncelikli olarak uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Saran Group bu alanda dünyada ilk 5'de yer almaktadır.

Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. İngiltere Premier Ligi, Serie A, NBA, F1, Euroleague, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir.

SARAN GROUP KANALLARI NELER?

Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanal olan S Sport, maçların yayınlanacağı bir diğer kanal olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com grup bünyesinde bulunmaktadır.[5] Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır.

DİGİTURK REST ÇEKTİ, SARAN PROJE SUNDU

2.1 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Digiturk, yayın ihalesinden çekildi. İhalede satın alma hakkı en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group'a geçti. İki grubun verdiği teklifler arasında büyük fark var. Ancak Saran, Süper Lig TV projesiyle Türk futboluna yeni bir soluk getirmek istiyor.

HANGİ PAKETTE NELER VAR?



PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

SARAN VE DIGITURK'UN TEKLİFLERİNİN ARASINDAKİ FARK

Paket 1-B: Digiturk: 500 milyon + KDV/ Saran: 324 milyon TL + KDV

Paket 1-C: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:30 milyon 375 bin TL + KDV

Paket 1-E: Digiturk: 30 milyon TL + KDV/ Saran:16 milyon 200 bin TL + KDV

Paket 2: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:5 milyon dolar + KDV

Paket 3 : Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:6 milyon dolar + KDV

TRT HANGİ PAKETLERE TEKLİF YAPTI?

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL'lik teklif verdi. TRT de imzalanan sözleşmelerin TFF'ye ulaştırıldığını bildirdi.

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