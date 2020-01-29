Saran, 20'nci spor salonunu Elazığ'a yapacak

29.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:45

Elazığ, 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir destek de Sadettin Saran'dan geldi. Saran, bölgeye spor salonu yapacaklarını ve 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu vereceklerini açıkladı.

Türk sporuna önemli katkılar sunan ve Türkiye 'nin farklı yerlerinde 2000 yılında bu yana okulların bünyesinde spor salonu yaptıran Saran Group, bu sefer de Elazığ'da yardıma ihtiyaç insanlara destek olacak. 20'nci spor salonunun Elazığ'da inşa edileceğini ifade eden Sadettin Saran, bölgede bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu vereceğini dile getirdi.Sadettin Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun basın toplantısında açıkladığı gibi Saran Group olarak 19 yıldır her yıl inşa edip, açılışını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe ettiğimiz spor salonlarımızın 20'ncisini bu yıl Elazığ'da yapacağız. Buna ek olarak, bölgede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu vereceğiz. Yine bu yıl 20'nci kez yapacağımız, her yıl 50 çocuğumuza İstanbul'u yaşattığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gezisini Elazığlı çocuklarımızı ağırlayarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA