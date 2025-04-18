Sara pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Bodrumspor)?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi.

SARA POZİSYONU PENALTI MI?

Gabriel Sara maçın 41. dakikasında ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. VAR hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem penaltı kararını iptal etti.

HAKEM YORUMLARI

Deniz Ateş Bitnel: Bu kadar net pozisyonu nasıl Penaltı olarak yorumladın?

Akıl alır gibi değil...!

Yanlış Penaltı

Doğru VAR müdahalesi"