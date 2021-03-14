Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçı Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ve orta saha Taylan Antalyalı'yı öven Büyüka, Terim'in kadro seçimindeki ve oyun anlayışındaki başarısına vurgu yaptı.

İşte Şansal Büyüka'nın yazısı;

Bu Falcao normal bir adam değil. Golcünün kralı desem, az kalır. Adam golün ve golcünün imparatoru. Nazlanmasa, saklanmasa, yeteri kadar oynasa, kim bilir Galatasaray ne goller kazanacak, kim bilir futbol seyircisi "Ne goldü ama" diye zevkten dört köşe olacak. Oyna be kardeşim oyna... Yaşın-başın geçiyor. Yarınlarda istesen de oynayamayacaksın, bu golleri atamayacaksın. Saklanma, kaybolma, nazlanma; çık oyna... Tanrı uzun ömür versin; mezara mı götüreceksin bu golleri.

"FATİH TERİM ADALETİ BUDUR"

Golün imparatorundan, Galatasaray'ın imparatoruna geçeyim. Belki maçın heyecanı arasında kaynadı ama yazmam lazım. İlk yarıda tam da Galatasaray kulübesinin önünde Aziz Behiç-Mustafa mücadelesinde top Mustafa'dan taca çıktı, yardımcı tacı Kayseri'ye vereceğine, gözünün önündeki bu atışı Galatasaray'a verdi. Bir taç atışından kıyamet koptu, kulübeler birbirine girdi. Fatih Terim geldi, iki tarafı da yatıştırdı, tacın Kayseri'nin olduğunu söyledi, bir taç için zirve yapan sinirler, mum gibi söndü. Fatih Terim budur, Fatih Terim adaleti bu olmalıdır...

"TAYLAN'A DOYAMADIM"

Galatasaray çok baskın bir oyun oynadı. Kendi ceza alanı önünde çok kritik bir faul yapmasına ve sarı kart almasına rağmen, Taylan Antalyalı'yı izlemeye doyamadım. Orta sahada kendine yarım bir daire çizdi, merkeze yerleşti, göbekten, sağdan, soldan her yerden sahayı parselledi. Rakip savunmanın arkasına en ölümcül, en kritik topları da gene Taylan attı. Oyunu iki yönlü o kadar iyi oynuyor ki, rakibi bozarken de var, Galatasaray oyunu kurarken de...

"NE ÇABUK PANİKLİYOR"

Galatasaray'da anlamadığım şu: Geri dörtlü ne çabuk panikliyor, ne çabuk dağılıyor... İlk yarıda Kayseri, Galatasaray ceza alanına ya iki, ya üç defa girdi. Hepsi Galatasaray geri dörtlüsünün yanlışından... Hele Luyindama'nın yanlış pasında Henrique'nin kollanamadığı pozisyon...

"ACİL FEGHOULI"

Galatasaray, Falcao ile Mustafa'yı daha fazla beslemek istiyorsa, Feghouli'yi hızla kazanmak zorunda. Galatasaray üçüncü golünde de gördük ki, rakip savunmanın arasına ve arkasına çok etkili top atan bir-iki adamdan biri Feghouli...

"TERİM'İN SÖZÜNÜ HATIRLADIM"

Beşiktaş'ın kazanmasının ardından, Galatasaray'ın puan kaybetmesi, bir anlamda şampiyonluk yarışını kaybetmesi anlamına taşırdı. Galatasaray iki maç sonra Kayseri'de kazanınca, Fatih Terim'in artık slogan haline gelen o meşhur sözünü hatırladım: Biz bitti demeden bitmez...