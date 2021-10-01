Şans mı, tecrübe mi? 43 yaşındaki Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi

Yetiştiği Parma'ya 43 yaşında geri dönen Buffon, 'Taş kağıt makas' oyununda genç arkadaşlarına şans tanımadı. Adeta çocuğu yaşındaki takım arkadaşlarını tek tek deviren Buffon, takımın neşe kaynağı oldu.

"TECRÜBE GALİP GELDİ"

Sosyal medyada Buffon'un 'Taş kağıt makas' oyununda kimseye yenilmemesi bazı kullanıcılara göre 'şans' olarak değerlendirilirken, 'tecrübe her zaman galip gelir' diyenler de oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri