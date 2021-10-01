Şans mı, tecrübe mi? 43 yaşındaki Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi - Haberler Spor
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Şans mı, tecrübe mi? 43 yaşındaki Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi

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Parma'nın 43 yaşındaki kalecisi Buffon, takımın gençleriyle 'Taş kağıt makas' oynadı. Buffon, gençleri tek tek nakavt etti. Rakiplerine şans tanımayan Buffon'un eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu.

Yetiştiği Parma'ya 43 yaşında geri dönen Buffon, 'Taş kağıt makas' oyununda genç arkadaşlarına şans tanımadı. Adeta çocuğu yaşındaki takım arkadaşlarını tek tek deviren Buffon, takımın neşe kaynağı oldu.

Şans mı, tecrübe mi? 43 yaşındaki Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi

"TECRÜBE GALİP GELDİ"

Sosyal medyada Buffon'un 'Taş kağıt makas' oyununda kimseye yenilmemesi bazı kullanıcılara göre 'şans' olarak değerlendirilirken, 'tecrübe her zaman galip gelir' diyenler de oldu.

Şans mı, tecrübe mi? 43 yaşındaki Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi
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