Şanlıurfaspor: 1-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfaspor: 1-1

Şanlıurfaspor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Spor

STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cihad Buyurgan, İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 77 Emir Özsoy), Metin Yüksel (Dk. 70 Fatih Üge), Selimcan Temel (Dk. 62 Fatih Çiplak), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz (Dk.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cihad Buyurgan, 

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 77 Emir Özsoy), Metin Yüksel (Dk. 70 Fatih Üge), Selimcan Temel (Dk. 62 Fatih Çiplak), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz (Dk. 70 Gülhan Üreyen), Oğuz Çetinkaya (Dk. 62 Erdem Seçgin), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir ŞANLIURFASPOR: Hakan Canbazoğlu - Göksu Alhas (Dk. 46 Gökdeniz Varol), Süleyman Luş (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Galip Güzel, Turgut Doğan Şahin, Muhammed Ali Kurt, Mustafa Çakır, Can Erdem, Cihan Can (Dk. 88 Fevzi Özkan), Onur Kolay (Dk. 88 İhsan Uğur Göktaş), Muhammet Raşit YöndemSARI KARTLAR: Ali Aydemir, Mehmet Özdıraz (İnegölspor), Onur Kolay, Galip Güzel, Cihan Can (Şanlıurfaspor)GOLLER: Dk. 88 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor), Dk. 49 Gökdeniz Varol (Şanlıurfaspor)Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR49'uncu dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında Süleyman'ın ortasına yükselen Gökdeniz'in kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.81'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci zorlukla kornere çeldi.88'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem'in ortasına yükselen Abdukadir'in kafa vuruşu golü getirdi: 1-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.


- Bursa
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Gönül Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfaspor: 1-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:32:10. #1.15#

title