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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

Boz kavlak fıstıkKg92,1692,16

Kırmızı mercimekKg15,5215,52

MısırKg2,454,00

BuğdayKg5,095,29

ArpaKg1,752,00

Kütlü pamukKg9,0025,00

Preseli pamukKg25,7048,00

Yağlık çiğitKg3,753,75

Ham pamuk yağıKg14,3018,10

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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