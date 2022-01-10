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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 8 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

8,00

ArpaKg1,75

2,70

BuğdayKg2,25

5,30

FasulyeKg5,00

9,00

NohutKg5,00

5,00

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

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