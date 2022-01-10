Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 8 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|8,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,70
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,30
|Fasulye
|Kg
|5,00
|9,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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