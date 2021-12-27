Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg5,005,00
Kırmızı mercimekKg15,0115,10
NohutKg5,0512,70
MısırKg2,254,46
ArpaKg1,753,90
BuğdayKg2,825,47
Kütlü pamukKg8,2722,99
Preseli pamukKg26,0042,75
Yağlık çiğitKg2,684,02

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title