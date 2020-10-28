Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,30 ila 12,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,30 ila 12,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: