Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: