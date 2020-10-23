Şanlıurfa Ticaret Borsası
23.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:32
Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,80
|2,80
|Nohut
|Kg
|3,00
|5,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,40
|Mısır
|Kg
|1,43
|1,70
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|9,4
|İç fıstık
|Kg
|145,00
|145,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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