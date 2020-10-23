Şanlıurfa Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:32
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,80 2,80
Nohut Kg 3,00 5,10
Arpa Kg 1,00 1,30
Buğday Kg 1,50 2,40
Mısır Kg 1,43 1,70
Preseli pamuk Kg 9,40 9,4
İç fıstık Kg 145,00 145,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Engin Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinem Kobal Didem Soydan Caner Cindoruk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Yücel İldiz Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Uefa Bakan Ankara Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:34:38. #1.15#
title