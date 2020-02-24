Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.
24.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,08 ile 10,40 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|4,00
|4,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,55
|1,80
|Arpa
|Kg
|1,08
|1,08
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,15
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,08
|10,40
Kaynak: AA