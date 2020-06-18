Şanlıurfa'daki iki aile arasındaki kavgada 4 tutuklama ŞANLIURFA'da tarladan yol geçirme yüzünden iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA'da tarladan yol geçirme yüzünden iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Üçkuyu Mahallesi'nde Biçkan ve Zarman aileleri arasında Salı günü tarladan yol geçirme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Biçkan (50) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan 16 kişi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA