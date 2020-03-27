Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Şanlıurfa'nın ilçelerinde yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

Şanlıurfa'nın ilçelerinde yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

Suruç ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırsal Mürşitpınar Mahallesi'nde yaşayan çölyak hastası 38 yaşındaki Mehmet Çankaya, 112'yi arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine harekete geçen Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Çankaya'ya çölyak hastaları için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketini teslim etti.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Siverek

Siverek ilçesinde de esnaf ve vatandaşa maskeyle eldiven dağıtıldı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarındaki esnaf, vatandaş ve fırıncılara alınan kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı.

Akçakale

Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Bozova

Bozova Belediyesinin desteğiyle 100 bin maske üretilecek.

Belediye tarafından maddi desteğin sağlandığı Bozova Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler ve öğreticiler tarafından 100 bin maske üretilecek.

Kaynak: AA