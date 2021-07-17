Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten
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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karaköprü Belediyesi ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramlık kıyafetlerini tamamen ücretsiz bir şekilde sosyal marketten karşılıyor.

Karaköprü Belediyesi ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramlık kıyafetlerini tamamen ücretsiz bir şekilde sosyal marketten karşılıyor.

Karaköprü Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında ilçeye kazandırdığı sosyal market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleri ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ilçeye kazandırılan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların tamamen ücretsiz bir şekilde gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Kurban Bayramı öncesinde sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini ücretsiz bir şekilde temin ederken, gıda ihtiyaçları da karşılanıyor. İlçede tespit edilen ve kendilerine verilen alışveriş kartıyla sosyal markete gelen vatandaşlar beğendikleri kıyafetlere tamamen ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. Sosyal marketin iyiliğe ve paylaşmaya açılan bir kapı olduğunu ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hayırsever vatandaşların da yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin birçok ihtiyacını karşılayacak bir yeri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Baydilli, "Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler, kardeşlerimiz sosyal markette bayramlık kıyafetlerini alıyor, ihtiyaçları olan gıdaları temin ediyor. Tabi vatandaşlarımızın bu şekilde ihtiyaçlarını karşılamak, çocukların yüzünde gülümseme görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu da tabi ki hayırsever vatandaşlarımızın sosyal marketimize yaptıkları bağışlarla sağlanıyor. Ben sosyal marketimize katkı sağlayan tüm hayırseverlere, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karaköprü Belediyesi sosyal marketten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar beyaz masa biriminden talepte bulunabilirler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten
Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten
Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten
Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları sosyal marketten - Haberler Ekonomi
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