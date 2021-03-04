Şanlıurfa'da, HDP'li kadın yöneticilerin otomobili devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA'da, HDP'li kadın yöneticilerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Viranşehir- Ceylanpınar karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Ceylanpınar ilçesine giden HDP İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karageçili, Haliliye ilçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ve ismi öğrenilmeyen bir kadın yöneticinin de içinde bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 4 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK