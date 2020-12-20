Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi

20.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:44

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde filyasyon ekibinde 6 aylığına görevlendirilmek üzere 100 şoför alınacağını duyurmuştu. Verilen ilana iki gün içinde 7 bin 53 kişi başvurdu. Rekor sayılacak başvuru sonrası işe alınacaklar kurayla seçildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK YAPILDI

15 Aralık 2020 salı gününe kadar devam eden başvurular koronavirüs tedbirlerinden dolayı kalabalık oluşmasını önlemek amacıyla İŞKUR sitesinden online olarak yapıldı.

Başvuru koşullarında yaş sınırı bulunmazken, ehliyet şartı arandı. Başvuru sonuçlarının noter kurası sonrası açıklanacağı duyurulmuştu.

2 GÜNDE 7 BİN BAŞVURU

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, ilana iki gün içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu. Rekor sayılacak başvuru sonrası işe alınacaklar kurayla seçildi.

Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Defne Samyeli Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Samatta Okan Buruk Ali Şansalan Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Temmuz Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 09:44:25. #1.15#
title