Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde filyasyon ekibinde 6 aylığına görevlendirilmek üzere 100 şoför alınacağını duyurmuştu. Verilen ilana iki gün içinde 7 bin 53 kişi başvurdu. Rekor sayılacak başvuru sonrası işe alınacaklar kurayla seçildi.