SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü
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SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü

24.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:15
SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü

Merkezi Adana'da bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na ÇGC Onur Ödülü verildi.

Merkezi Adana'da bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na ÇGC Onur Ödülü verildi.

ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Ünkat ve Mustafa Akköse, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret ederek 'ÇGC Onur Ödülü'nü takdim etti. Esendemir, ödül takdiminde yaptığı konuşmada, "Konukoğlu, Gaziantepli olmakla beraber Adana iş ve basın dünyasında sevilen, uyarıları dikkate alınan iş insanıdır" dedi.

Çukurova Bölgesi'ne gerçekleştirilen SANKO yatırımları, SANKO'nun pandemi sürecindeki yardım, paylaşım, moral ve örnek tutumu, yerel basına yakınlık ve desteğinden dolayı ÇGC Onur Ödülü'nün Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edilmesini oybirliğiyle kararlaştırdıklarını ifade eden Esendemir, "Abdulkadir Konukoğlu'na ve SANKO Ailesine gerek bölgemize gerekse ülkemize yaptıkları yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

SANKO'nun bölge yatırımları, pandemi döneminde yardımları ve yerel basına katkılarından dolayı 'ÇGC Onur Ödülü'ne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konukoğlu, SANKO Holding'in kurulduğu günden bu yana, her zaman ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaya azami özen gösterdiğini söyledi.

Pandemiyle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Konukoğlu, "Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu bizim kurucu felsefemizdir. Bu anlamlı ödül için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda ÇGC Başkanı Esendemir, Konukoğlu'na, üzerinde Adana'nın sembol yapılarının küçük örneklerinin bulunduğu plaket ile Adana dikimi şalvar, yelek ve şapka takdiminde bulundu. - GAZİANTEP

SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü
SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü
SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na onur ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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