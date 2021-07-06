Sandıklı'ya spor alanında yeni yatırımlar yapılacak
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Sandıklı'ya spor alanında yeni yatırımlar yapılacak

Sandıklı'ya spor alanında yeni yatırımlar yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ilçeye kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, uluslararası standartlarda çim saha ve aydınlatması ile semt sahaları yapılacağı müjdesini verdi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ilçeye kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, uluslararası standartlarda çim saha ve aydınlatması ile semt sahaları yapılacağı müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine davet edilen Başkan Çöl ve beraberindeki heyet imza töreninde hazır bulunarak, ilçeye yapılacak olan yeni tesislerin müjdesi için Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bizzat teşekkürlerini iletti. Başkan Çöl imza töreni sonrası yaptığı açıklamada ise "İlçemize yapılacak olan kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, uluslararası standartlarda çim saha ve aydınlatması, semt sahaları olmak üzere bir çok farklı alanda yapılacak olan yatırımların Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Bakan Kasapoğlu, ilçemizden gelen heyetle ilgilenerek Sandıklı ilçemize selamlarını gönderdi. Yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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