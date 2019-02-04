Sandıklı Kaymakamı Tortop, Kumalar Dağı'nın Zirvesine Çıktı

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki doğa sporları topluluğu ile beraber Kumalar dağının zirvesine çıktı.

Kaymakam Tortop ile 15 kişilik doğa sporu tutkunu ilçedeki 2 bin 247 metre yükseklikteki Kumalar dağının zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Karlar içerisinde yapılan keyifli yürüyüşün ardından doğada kahvaltı yapıp çay içildi.

Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Tortop, Kumalar dağı zirve yürüyüşünün bir başlangıç olduğunu ve daha sonraki günlerde de farklı doğa yürüyüşlerine katılacağını söyledi.

Sandıklı Doğa Sporları Topluluğu üyelerinden Asım Yıldız da "Sabahın erken saatlerinde yola çıktık. Sandıklı Kaymakamımız da bize eşlik etti. Kendilerine ilk kez katıldığı doğa yürüyüşünde gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Devamını bekliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan topluluk, Kumalar dağının zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA