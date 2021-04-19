Sandıklı'da yeni hal binası inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yeni yapılan hal binasının inşaat çalışmalarının ilerleyen günlerde tamamlanacağını belirtti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yeni yapılan hal binasının inşaat çalışmalarının ilerleyen günlerde tamamlanacağını belirtti.

Başkan Çöl ilçede yeni yerinde hizmet verecek olan hal binasının yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Çöl, toplamda 14 bin 336 metrekare alan üzerine 3 bin 175 metrekarelik inşaat alanın olduğu yeni hal binasında 50 adet işyeri, misafirhane, konaklama tesisleri, işletmeler, taşıyıcı kooperatiflerine ait mekanları, kamyon garajı, kantar ile bölgenin en kapsamlı hal binalarından birisi olacağını kaydetti. İncelemelerden sonra bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Yeni hal binamız ve ona bağlı hizmet binalarımız hızla yükseliyor. İnşallah bittiği zaman ilçemiz ve bölgemizin en kapsamlı hal binalarından birisine kavuşmuş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışan kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" İfadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı