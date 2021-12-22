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Sandıklı'da spor ve sporcuya destek konuşuldu

Sandıklı'da spor ve sporcuya destek konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede spor ve sporcuya verecekleri desteğin devam edeceğini ifade etti.

SANDIKLI, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede spor ve sporcuya verecekleri desteğin devam edeceğini ifade etti.

Sandıklı Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz, Başkan Çöl'ü makamında ziyaret ederek, günün anısına forma hediye etti. Ziyarette Başkan Çöl ve Araz, yapılacak organizasyonlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, spor gündemiyle ilgili olarak sohbetlerde bulundu. Araz, Başkan Çöl'e kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, ilçede sporcu kazandırmak için ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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