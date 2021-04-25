Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
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Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'

Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine özgü yapılan kebap her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarda yerini almaya devam ederken, kebaba asıl lezzeti veren ise pişirilmesinde kullanılan defne yaprağı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine özgü yapılan kebap her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarda yerini almaya devam ederken, kebaba asıl lezzeti veren ise pişirilmesinde kullanılan defne yaprağı.

Sandıklı'ya özgü yapılan kebap Ramazan kebabı olarak biliniyor. Eti, pidesi, salatası, yoğurdu ve pişirme şekli ile Sandıklı'ya özel olan kebabı yapan ev hanımı Gülşen Bayar, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti ile meşhur olan kebabın yapılışını anlattı. Bayar, "Sandıklı kebabı kuzu etinden yapılır. Çeşitli yeşillikler ile süslenir, pidesi fırından kebaplık olarak istenir ve özel olarak ince yapılır. Koyun yoğurdu kullanılır. Kuzu eti çabuk pişer ve 2-2,5 saat pişirme süresi olur. Altı kişilik Sandıklı kebabı için 3 kilogram (kg) kuzu eti, bir bağ maydanoz, yeşil soğan, dere otu, iki adat kebaplık pide, yarım kilo koyun yoğurdu kullanılır. Önce etler kendi yağı ile kavrulur daha sonra bir su bardağı su ilave edilerek iki saat pişirilir. İnce doğranmış pideler etin suyu ile ıslatılır üzerine etler alınır. Yeşillik ile süslenen kebaba son olarak koyun yoğurdu ilave edilir ve servisi yapılır. Bu kebaba baharat katılmaz püf noktası et pişirilirken üç dört yaprak defne yaprağı ilave edilmesidir. Böylelikle kuzu etindeki koku alınır ve çocuklar da severek yiyebilir" dedi.

Pişirildikten sonra servis edilen Sandıklı kebabı görünüşüyle bile iştahları kabartıyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'
Sandıklı'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Sandıklı Kebabı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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