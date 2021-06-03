Sandıklı'da 250 konutluk TOKİ inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan TOKİ 4. etap konut inşaatı devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan TOKİ 4. etap konut inşaatı devam ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, 250 adet 2+1 ve 3+1 olarak yapılan konutlarının inşaatının büyük bir hızla sürdüğü kaydetti Başkan Çöl, "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından ilçemize dördüncüsü yapılmaya başlayan TOKİ konutlarımızda çalışmalar hızla devam ediyor. 2+1 ve 3+1 olarak yapılan toplamda 250 adet dairenin tamamlanması için geri sayım sürüyor. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan konutlar bittikten sonra, 5. etap TOKİ konutları için hemen çalışmaları başlayacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı