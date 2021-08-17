Sandıklı Belediyesi'nden futbol turnuvası

Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenen sokak futbol turnuvası başladı.

Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenen sokak futbol turnuvası başladı.

Sandıklı Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Başkan Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yaptıkları santra ile turnuvanın il maçı başladı. Her yıl düzenlenen futbol turnuvasına bu yıl ilginin geçtiğimiz yıllardan daha fazla olduğu kaydedildi. Açılışta Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop topa ilk vuruşu yaparak gençlere başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı