TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, sanayide değişim ve dönüşümü başlatacaklarını bildirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başkanlığına seçilen Mustafa Topçuoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Koçer, buradaki konuşmasında, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin Türkiye'ye model olduğunu ifade etti.

Her konuda OSB yönetiminin ve sanayicinin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde çarklar dönüyor. Üretim, ihracat ve istihdam devam ediyor. Önümüzdeki süreçte sanayimizde değişim ve dönüşümü başlatacağız. Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya önem vereceğiz. Hedefimiz, katma değerli üretim ve Endüstri 4.0'ı kentimizde daha ön plana çıkarmak. Sanayi Bakanlığımızın değişim ve dönüşüm projesi kapsamına aldığı 5 il arasında Gaziantep'in de bulunması şehrimiz için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Gaziantep'te kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi ile işletmelerimiz dijital dönüşüme hazırlanacak."