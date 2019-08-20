Sanayiden alıp kendi tasarladığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal etti

20.08.2019 14:53

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencisi Muhammed Fatih Meriç (16), kendi tasarladığı 3 boyutlu yazıcıyı sanayiden aldığı parçalarla üretti. Uçak mühendisi olmak istediğini ve boş vaktini değerlendirmek için tasarım yaptığını ifade eden Meriç, "Yazıcıdaki tüm parçaları sanayiden aldığım parçalarla oluşturdum. Tamamen kendime ait tasarımdır" dedi.

İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Muhammet Fatih Meriç, boş vakitlerini değerlendirmek için tasarım yapmaya başladığını ve yazıcı imal ettiğini anlatarak, "3D yazıcıyı geri dönüşüm parçalarından oluşturdum. 6 ay gibi sürede tamamladım. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla hobi olarak başladığım bu çalışma ile esas amacım uçak mühendisi olmak ve onun için uçak motoru tasarımlarıyla ilgileniyorum" dedi.

Yazıcıyı sanayiden aldığı ve tasarladığı parçalarla imal ettiğini ve bunun için alüminyum ve mobilya köşebendi de kullandığını kaydeden Meriç, "Tamamen kendime ait tasarımdır. Yazıcıda kullanılan tüm parçalar, kendim tasarladığım parçalar. Sanayiden ölçülerine göre kestirip alüminyum parçalar aldım. Dikey vidalı miller, sanayide kullanılan saplama miller ve mobilya köşebendi kullandım. 3 boyutlu yazıcılar dijital ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneyi gerçek hayatta katı bir forma dönüştüren araçlardır. Şu anda kendi yapmış olduğum ufak bir jet motoru modeli var. Bununla prototipini üretip, sonradan da kalıplarını yaparak kendi imkanlarımla başarabildiğim müddetçe alüminyum eritip gerçek forma dönüştürmek istiyorum, asıl amacım da buydu" diye konuştu.

Ürettiği 3 boyutlu yazıcı ile süs eşyalarının yanı sıra biblolar yapan Meriç, cami minyatürü ile vazo gibi üretimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Kaynak: DHA